Армия России взяла под контроль еще 142 здания в Доброполье

РИА Новости/Сергей Бобылев В Доброполье в ДНР российская армия взяла под контроль еще 142 здания. Об этом 14 октября сообщает Минобороны России.
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