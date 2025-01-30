Актаныш үзәк район хастаханәсендә яңа кабул итү-диагностика бүлеге төзелеше башланды. Әлеге проект Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәмендә 300 миллион сумга якын финанслау нәтиҗәсендә гамәлгә ашырыла.
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