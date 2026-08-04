Страна и люди
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Страна и люди

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Стреляли под ноги: жители Константиновки рассказали об издевательствах ВСУ

Стреляли под ноги: жители Константиновки рассказали об издевательствах ВСУ

Военнослужащие 89-го танкового полка совместно с 1442-м гвардейским мотострелковым полком и 6-й мотострелковой дивизией 3-го армейского корпуса «Южной» группировки эвакуировали мирных жителей из Константиновки в тыловые районы.

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