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Закон, порядок, государство

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Полицейские побеседовали о вреде наркотиков с учащимися Чаплынского аграрного колледжа Херсонской области

В рамках федеральной межведомственной операции «Чистое поколение» сотрудники полиции провели профилактическую беседу с учащимися 1-3 курсов Чаплынского аграрного колледжа.

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