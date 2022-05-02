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Когда будет проведен матч за Суперкубок и стартует новый чемпионат России по футболу

Когда будет проведен матч за Суперкубок и стартует новый чемпионат России по футболу

Многие считают, что футбольный сезон-2021/22 завершится 21 мая, когда будет сыгран последний 30-й тур Тинькофф – чемпионата России.

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