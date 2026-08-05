«Деревенский сумасшедший»: почему смена власти в Венгрии не пошла на пользу Киеву Смена власти в Венгрии не решила проблему Украины на пути к ЕС.
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«Деревенский сумасшедший»: почему смена власти в Венгрии не пошла на пользу Киеву Смена власти в Венгрии не решила проблему Украины на пути к ЕС.
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