В Курганской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан в Курганской области ввел главный санитарный врач по региону, 12 октября сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии