WSJ: руководство форума в Давосе обвинили в домогательствах

Сотрудницы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе рассказали о домогательствах, а также о случаях ущемления трудовых прав со стороны руководства, в том числе со стороны основателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клауса Шваба.
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