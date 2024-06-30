WSJ: руководство форума в Давосе обвинили в домогательствах

Сотрудницы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе рассказали о домогательствах, а также о случаях ущемления трудовых прав со стороны руководства, в том числе со стороны основателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клауса Шваба.