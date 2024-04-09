Запрет УПЦ может повлиять на позицию республиканцев в США, – Геращенко

Ирина Геращенко, народный депутат «Европейской солидарности», считает, что одной из причин, по которой законопроект №8371 о запрете УПЦ до сих пор не принят, является ориентация украинской власти на негативную реакцию консервативных республиканцев США.
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