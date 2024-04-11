Почему обветриваются губы, что делать и какие средства применять, чтобы это исправить Алёна ЮрьеваКожа губ, из-за своей нежности и тонкости, подвержена различным воздействиям, которые могут привести к ее обветриванию и сухости.
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