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Почему обветриваются губы, что делать и какие средства применять, чтобы это исправить

Почему обветриваются губы, что делать и какие средства применять, чтобы это исправить

Почему обветриваются губы, что делать и какие средства применять, чтобы это исправить Алёна ЮрьеваКожа губ, из-за своей нежности и тонкости, подвержена различным воздействиям, которые могут привести к ее обветриванию и сухости.

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