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"Нет хорошего сценария для России". На западе решают, как заманить Москву на "мирный саммит"

"Нет хорошего сценария для России". На западе решают, как заманить Москву на "мирный саммит"

Новая цель Запада: "не допустить перемирия, которое нацелено на капитуляцию Украины". Агитацию за это ведут в России и на русском языке АНДРЕЙ ПЕРЛА Придется пригласить Путина Очень полезно читать, что пишут на западе про Россию.

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