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Норкин рассмешил аудиторию «убийственным» анекдотом про Путина на встрече глав государств

Норкин рассмешил аудиторию «убийственным» анекдотом про Путина на встрече глав государств

Телеведущий ток-шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин, выступая во Владивостоке с программой «Другой формат» рассмешил аудиторию «убийственным» анекдотом про Путина на встрече глав государств.

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