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Военное обозрение

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Посмотрели в будущее. Будущего нет

Посмотрели в будущее. Будущего нет

ВВС США пересматривают то, что они хотят от нового самолета-невидимки, который будет стоить в три раза дороже F-35.

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