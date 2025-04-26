Какие вопросы решали на Женской образовательной конференции в Севастополе?

В Севастополе прошла третья женская образовательная конференция «Черноморская звезда». Она состоялась в театре имени Бориса Лавренева при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ, командования Черноморского флота и правительства Севастополя.
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