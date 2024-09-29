Эксперт рассказал, как узнать, что на смартфоне есть вирусы

Стоит проверять свой гаджет специальными программами Эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина сообщила интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что перегрев смартфона может быть вызван вирусом, перегружающим процессор и вызывающим его резкое нагревание.
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