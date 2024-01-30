30 января в Поморье сохранится облачная погода

По прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня будет колебаться в пределах от -3 до +2 градусовПо прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня будет колебаться в пределах от -3 до +2 градусовСиноптики обещают ветер западных направлений 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 15-17 метров в секунду.