Детранс Ивановской области смог сдать в аренду 17 новых автобусов ЛиАЗ из 24

Власти обещают выпустить машины на маршруты в мае. У ивановцев появился реальный шанс увидеть на улицах города новые карминно-крсные низкопольные автобусы большой вместимости, которые область получила по президентской программе для областного центра.
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