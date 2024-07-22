«Перевезла певца Шамана в Америку, а сама вернулась», — люди в шоке с приезда Софии Ротару

Долгое время местоположение Софии Ротару оставалось загадкой. Общественность лишь обсуждала то, что звездная бабушка ловко перевезла своего внука Анатолия Евдокименко в США, организовав целую тайную операцию для того, чтобы никто не смог остановить молодого музыканта.
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