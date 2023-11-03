В Приморье завели дело из-за принуждения школьников бегать в химзащите

В поселке Лучегорск Приморского края завели дело об административном правонарушении в отношении педагога местной школы, которая заставляла учеников заниматься физкультурой в костюмах химзащиты, сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.
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