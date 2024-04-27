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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 112 подписчиков

Приезжий обещал поставить русских на колени. Сотня мужчин из Русской общины приехали на это посмотреть

Приезжий обещал поставить русских на колени. Сотня мужчин из Русской общины приехали на это посмотреть

# Чернильница   Друзья, я думаю многие из вас уже видели нашумевшее видео, снятое в одной из школ города Батайска.

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Комментарии
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Vladimir Moskvin
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3 час.
Андрей Павлов
Обратили внимание, что в опросе НИКТО на силовиков не понадеялся. Так есть ли у нас силовики, на которых можно положиться? Вопрос риторический.
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3 час.
ЛВ
Лариса Воробьева
Спасибо Русской Общине! Молодцы ребята! Вы представляете общественное мнение и за одно заставляете шевелиться тех, кому положено этим заниматься по закону, но они недорабатывают. Читала про Питер, теперь Ростов! Лёд тронулся...
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2 час.

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