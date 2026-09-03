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Несекретные материалы

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Если «Ковер» станет нормой: кто заплатит за воздушную блокаду России

Если «Ковер» станет нормой: кто заплатит за воздушную блокаду России

Заявления Киева о намерении добиться фактического закрытия воздушного пространства над европейской частью России силами беспилотной авиации и международных юридических рычагов необходимо воспринимать со всей серьезностью.

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