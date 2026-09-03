Заявления Киева о намерении добиться фактического закрытия воздушного пространства над европейской частью России силами беспилотной авиации и международных юридических рычагов необходимо воспринимать со всей серьезностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- О чем говорит изм...
- NYT: закрытие мос...
- Удары будут усиле...
Пора всю киево-бандеровску банду и её сторонников объявить вне закона.