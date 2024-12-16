Legenda выкупила у ЛСР участок на намыве Васильевского острова стоимостью в 12 миллиардов рублей

Но, по мнению эксперта, подобное решение может привести к росту долговой нагрузки девелопера Входящее в Legenda intelligent Development ООО «РУМ» выкупил у ЛСР участок на намыве Васильевского острова стоимостью в 12 миллиардов рублей.
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