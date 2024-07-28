Олимпиада в Париже: скандал с христианством и ЛГБТ

Олимпиада в Париже началась со скандала, который вызвал бурную реакцию в обществе. Как сообщает издание NYP, на открытии Олимпиады был представлен коллектив дрэг-квин и танцоров, которые выступили на берегу Сены.
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