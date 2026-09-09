WalesOnline сообщил о студентке, едва не умершей из-за сепсиса

18-летняя британка Эль Блэк едва выжила, приняв симптомы сепсиса за похмелье. Врачи подтвердили диагноз после её обращения в больницу и назначили лечение.
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