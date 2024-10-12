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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Доротея Вирер: «Пока у меня нет конкретной цели. Сначала надо найти правильный темп, потому что я давно не соревновалась»

«Этим летом я решила получить совершенно другой опыт, и, очевидно, со спортивной точки зрения, он был не лучшим, потому что эти три недели в Париже были очень требовательными (Вирер работала ТВ-экспертом на Олимпиаде-2024 – Sports).

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