Старовойт: "Сапсаны" после ввода ВСМ-1 могут выйти на других направлениях

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев После ввода в эксплуатацию первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-1) Москва – Санкт-Петербург поезда "Сапсан" уйдут с этого маршрута на направления Нижнего Новгорода, Воронежа, Белгорода, и другие, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
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