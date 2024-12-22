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Старовойт: "Сапсаны" после ввода ВСМ-1 могут выйти на других направлениях

Старовойт: "Сапсаны" после ввода ВСМ-1 могут выйти на других направлениях

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев После ввода в эксплуатацию первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-1) Москва – Санкт-Петербург поезда "Сапсан" уйдут с этого маршрута на направления Нижнего Новгорода, Воронежа, Белгорода, и другие, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

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