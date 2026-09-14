Запад ждал раскола БРИКС. И вот что вышло. Был неприятно поражён

Саммит БРИКС в Нью-Дели завершён. Страны-партнёры приняли декларацию о международной политике, реформировании глобальных институтов и развитии собственных финансовых механизмов.
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