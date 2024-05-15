ФСБ пресекла незаконный оборот ценных видов биологических ресурсов в Подмосковье

В Балашихе Московской области пограничная служба ФСБ России при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержала двух российских граждан, которые занимались незаконным оборотом ценных видов водных биологических ресурсов.
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