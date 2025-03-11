В среду пройдёт новая акция по добровольному донорству крови

Мэрия Кишинева, в сотрудничестве с Национальным центром трансфузии крови и IMSP Территориальной медицинской ассоциацией Буюканы, проведет новую акцию по добровольному донорству крови под названием «Сдай кровь — подари жизнь», сообщает Noi.
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