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МОСИНФОРМ

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«Московский геральдический театр» представят в Музее Москвы

«Московский геральдический театр» представят в Музее Москвы

Московский геральдический форум пройдет 17 и 18 сентября в Гербовом зале Музея Москвы, подведомственного столичному Департаменту культуры.

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