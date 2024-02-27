Умер актер из сериала "Звездный путь" и "Скорая помощь" Чарльз Диркоп

Актер Чарльз Диркоп, известный по ролям в популярных сериалах "Звездный путь" и "Скорая помощь", скончался в возрасте 87 лет в Лос-Анджелесе, сообщает Hollywood Reporter, ссылаясь на информацию от его дочери .
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