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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal, Мбаппе – 3-й, Месси – 5-й, Ямаль – 7-й, Хвича – 8-й, Винисиус – 13-й

Goal представил обновленный рейтинг основных претендентов на « Золотой мяч ».  Список из 20 имен возглавил форвард «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн.

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