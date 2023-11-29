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Черчесов о будущем: «У меня есть принципы. Никогда не приходил туда, где нет конкретных задач»

Черчесов о будущем: «У меня есть принципы. Никогда не приходил туда, где нет конкретных задач»

«Как отдыхаю от работы? Я не рыбак. В баню хожу с друзьями. Провожу время с семьей. Учусь. Все время надо развиваться, держать руку на пульсе.

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