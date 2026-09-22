Red Sox remove Chad Tracy's interim tag, sign manager to 3-year deal

The Boston Red Sox removed Chad Tracy's interim tag and named him permanent manager through 2029, the MLB franchise announced Tuesday.
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