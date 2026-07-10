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Ямаль после 2:1 с Бельгией: «Испания была намного сильнее. Франции стоит нас опасаться, у нас страха нет»

Вингер сборной Испании и Ламин Ямаль высказался о победе над Бельгией (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира.

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