Слово и дело

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Зрители десятилетиями не замечали грандиозный ляп в «Иронии судьбы»

Зрители десятилетиями не замечали грандиозный ляп в «Иронии судьбы»

Советская комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» ежегодно появляется на телеэкранах России в преддверии зимних праздников.

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