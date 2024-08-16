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Кудашов: «Уже столько лет консультируюсь с Юрзиновым, но больше получаю от него»

Кудашов: «Уже столько лет консультируюсь с Юрзиновым, но больше получаю от него»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в беседе с автором Sport24 Дмитрием Ерыкаловым рассказал, что продолжает советоваться с Владимиром Юрзиновым, который является советником главного тренера СКА Романа Ротенберга.

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