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Всероссийская декада подписки продлится до 14 декабря

Всероссийская декада подписки продлится до 14 декабря

Подписывайтесь с 4 по 14 декабря 2023 года на все печатные издания со скидкой до 30 процентовС 4 по 14 декабря 2023 года проходит Всероссийская декада подписки, в ходе которой во всех отделениях Почты России и на сайте podpiska.

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