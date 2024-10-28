Отец Ассанжа назвал США источником нестабильности

Естественно! США любят говоритт о Свободе одновременно управлять странами как своими рабами,колониями,хотя право на это у них нет!

Eduard

Охренеть,США и Европа потребовали от Грузии Выборы пересмотреть.Как вам это? Это натуральное Вмешательство.Грузия например нп требует от Европы их Выборы пересмотреть,а то бы Европа визжала от зиости,мол какиенто грузины наглр чтонто требуют.Им бы на себя посмотреть!