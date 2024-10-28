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Отец Ассанжа назвал США источником нестабильности

Отец Ассанжа назвал США источником нестабильности

США не могут строить что-либо сами, они способны только мешать другим нациям. Об этом 28 октября заявил отец журналиста и основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон.

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Комментарии
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Eduard
Естественно! США любят говоритт о Свободе одновременно управлять странами как своими рабами,колониями,хотя право на это у них нет!
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10 час.
Eduard
Охренеть,США и Европа потребовали от Грузии Выборы пересмотреть.Как вам это? Это натуральное Вмешательство.Грузия например нп требует от Европы их Выборы пересмотреть,а то бы Европа визжала от зиости,мол какиенто грузины наглр чтонто требуют.Им бы на себя посмотреть!
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10 час.

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