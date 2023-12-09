Россиянин Махачев рассказал, что мечтает о бое за второй чемпионский пояс UFC

Чемпион UFC в легком весе, российский боец Ислам Махачев рассказал о своем самом желанном поединке. В беседе с «Чемпионатом» Махачев заявил, что его мотивирует бой за второй пояс UFC, и он хотел бы защитить оба пояса до окончания своей карьеры.
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