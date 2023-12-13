Княгиня Шарлен и князь Альбер II с детьми снялись для рождественской открытки

Княгиня Шарлен и князь Альбер II вместе с детьми снялись для рождественской открытки. На снимке 65-летний князь Монако Альбер II позирует в классическом смокинге с красной бабочкой, а 45-летняя княгиня Шарлен — в бархатном коричневом платье вместе с восьмилетними близнецами Жаком и Габриэллой.
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