Дуров в суде пообещал улучшить модерацию в Telegram — Franceinfo

Процедуры модерации контента мессенджера Telegram обязался усилить его основатель Павел Дуров во время слушаний во французском суде, сообщает 17 января французская радиостанция Franceinfo, ссылаясь на свои источники.
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