Crude Oil MCX Fut Intraday Technical Analysis 23 July, 26 Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! ChartPathik CRUDEOIL1! Crude Oil Futures (MCX) | Intraday Structure | July 23, 2026 Crude Oil is trading around 8,412, hovering directly above the 8,410 Zero Line.
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