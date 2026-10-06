Новосибирский ресторан вошёл в список федерального бренда Discover Russia

Сразу два серьёзных гастрономических события проходят сейчас в нашей стране. Это Российский ресторанный фестиваль и «Новые имена».
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