Игра «Найди и посчитай фигуры»

Нини предлагает потренировать внимание. 123RF/legion-media.ruЭта простая игра дает детям возможность в развлекательной форме улучшить такие важные навыки, как концентрация, внимание к деталям, категоризация и усидчивость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии