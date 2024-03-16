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Игра «Найди и посчитай фигуры»

Игра «Найди и посчитай фигуры»

Нини предлагает потренировать внимание. 123RF/legion-media.ruЭта простая игра дает детям возможность в развлекательной форме улучшить такие важные навыки, как концентрация, внимание к деталям, категоризация и усидчивость.

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