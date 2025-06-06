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Наука и Техника

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Стрельба сквозь винт или инженерная гонка первой мировой войны

Стрельба сквозь винт или инженерная гонка первой мировой войны

Как воевали в воздухе в начале первой мировой войны? В начале войны авиация рассматривалась как всего лишь «глаза армии», дорогое, но бесполезное изобретение, не приносящее пользы в реальных боевых действиях.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Пора уже использовать в авиации авторотацию семечка клёна при падении на землю.М/б получится вертолёт без автомата перекоса?
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