Стрельба сквозь винт или инженерная гонка первой мировой войны

Как воевали в воздухе в начале первой мировой войны? В начале войны авиация рассматривалась как всего лишь «глаза армии», дорогое, но бесполезное изобретение, не приносящее пользы в реальных боевых действиях.
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