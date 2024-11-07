Известного спортивного комментатора Рабаданова задержали в Дагестане

Известный спортивный комментатор, общественный деятель и блогер Рамазан Рабаданов был задержан вечером 6 ноября на улице Ленина в Махачкале, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
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