ВСУ ведут безнадежную битву в Торецке, Часовом Яре и Великой Новоселке – Bild

Пока власти Украины возлагают надежды на силу и напористость избранного президента США Дональда Трампа, три города на востоке страны находятся в нескольких днях или неделях от падения, сообщает военный обозреватель Bild Юлиан Репке.
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