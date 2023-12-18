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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Берни Экклстоун: «Надеюсь, Шумахеру дадут шанс в «Ф-1». Мику стоит забыть фамилию и развиваться как личность»

После двух сезонов в основе «Хааса» Мик Шумахер стал резервным пилотом «Мерседеса», а в 2024-м будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость за «Альпин».

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