В Омске начинают расселять частный сектор - на его месте построят многоэтажку. Собственникам домов, которые пойдут под снос (они вполне пригодны для проживания), обещают предложить новое жилье или деньги.
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В Омске начинают расселять частный сектор - на его месте построят многоэтажку. Собственникам домов, которые пойдут под снос (они вполне пригодны для проживания), обещают предложить новое жилье или деньги.