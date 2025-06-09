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Новости Омска

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В Омске начинают расселять частный сектор - на его месте построят многоэтажку

В Омске начинают расселять частный сектор - на его месте построят многоэтажку. Собственникам домов, которые пойдут под снос (они вполне пригодны для проживания), обещают предложить новое жилье или деньги.

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